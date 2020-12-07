В Перми предлагают открыть филиал киностудии им. М. Горького и «Союзмультпарк»

Фото: страница ВК Завода Шпагина.

В Прикамье приехали замминитра культуры РФ Максим Ксензов и гендиректор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, которая также является председателем правления киностудии «Союзмультфильм».

Они представили губернатору Дмитрию Махонину проект создания в Перми первого регионального филиала киностудии им. М. Горького, а также мультимедийного центра «Союзмультпарк». По словам Максима Ксензова, предложения были сформированы после поездки в столицу Прикамья министра Ольги Любимовой.

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» планируется создать в пространстве «Завода Шпагина».

- При парке будут мастерские, кинозал, школа анимации, – рассказала Юлиана Слащева.

Мультимедийный центр может появиться в Перми уже в январе 2022 года и стать первым региональным проектом «Союзмультфильма».

Другим направлением развития киноиндустрии в Пермском крае станет создание кластера документального и научно-популярного кино на базе уже имеющейся школы пермской кинематографии и открытие в регионе филиала киностудии им. Горького.

Дмитрий Махонин поручил краевому министерству культуры проработать проект соглашения с киностудией им. Горького.