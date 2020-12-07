Пермская елка попала в рейтинг самых высоких новогодних деревьев в стране

Пермская одинокая зеленая красавица уже стоит в полный рост. Фото: Анна Маркова

Главная новогодняя красавица в центре Перми уже установлена. Еще в конце октября территорию для нее оградили в 68 квартале эспланады. В ноябре привезли каркас и рабочие не спеша устанавливали ярус за ярусом.

Наша искусственная красавица попала в рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России, который составил портал ТурСтат. Главная елка Перми заняла в нем 11-ю строчку, высота дерева – 30 метров.

Самые высокие новогодние красавицы установлены в Красноярске - 55 метров, у наших соседей в Екатеринбурге - 50 метров, на третьем месте елка в Махачкале - 40 метров. Выше нашей елки установлены в Казани и Белгороде -35 метров. В Уфе, как и в Перми тоже установили 30 метровую ель, но живую. Меньше на два метра, чем у нас поставили елки во Владивостоке и Тюмени - 28 метров. В Москве в этом году установили живую 27 метровую главную ель.

Пермская одинокая зеленая красавица уже стоит в полный рост. В выходные электрики проверяли на ней иллюминацию. Создавать праздничное настроение пермякам будут гирлянды из светящихся шаров и ромбов на елке. На пике установили звезду с подсветкой.

Обрамлять елочку в этом году не будут ни горки, ни ледовые скульптуры.

По решению краевых властей сложная ситуация с коронавирусом не дает нам с размахом, как раньше, отпраздновать любимы праздник. Принято решение не строить ледовый городок, который собирал в новогодние каникулы тысячи людей. Его разделят на части, которые расположат в разных районах города, чтобы избежать скопления людей в одном.