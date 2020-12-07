К 300-летию Перми в долинах рек Егошиха и Данилиха появятся экологические парки

По территории Перми протекает 300 малых рек и речушек. Фото: сайт ВООП ПК.

В столице Прикамья к концу следующего года долинам рек Егошиха и Данилиха могут присвоить статус экологических парков. Это предусмотрено проектом «Зеленое кольцо», который является частью масштабного проекта «Пермь-300». Он предполагает благоустройство берегов, прилегающих улиц и очистку малых рек.

- Совместно с министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в городе разработана дорожная карта создания этой особо охраняемой природной территории регионального значения, - рассказали в городской администрации. Должно быть проведено комплексное экологическое обследование долин Егошихи и Данилихи. Придать охранный статус этим территориям планируется к концу 2021 года. Запланированы такие же работы по долинам рек Ива и Мулянка.

Концепция, которую сейчас разрабатывает Институт регионального и городского планирования, предусматривает проектирование и обустройство 6 первоочередных участков: это Первогород», район Средней дамбы и Красных казарм на Егошихе, сквер Каменских, Серебрянский парк и район у центрального рынка на реке Данилихе.

Градостроительным блоком администрации города Перми составлен график мероприятий по внесению необходимых изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки, разработке документации по планировке территории.

В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми разработали план акций по обустройству будущих экопарков. Здесь будут проводить субботники по уборке мусора и высадке зеленых насаждений, а также экскурсии, экологические соревнования, квесты, форумы, фестивали, общественные слушания и обсуждения.

– Наша задача – системно подходить к обустройству долин малых рек, делая их знаковыми для жителей и гостей региона, – отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Планируется, что этим территориям будет присвоен статус особо охраняемых. Уже разработан соответствующий законопроект. Это будет способствовать чистоте окружающей среды в городе.