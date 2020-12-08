ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез наградил победителей экологического фестиваля «Я отвечаю»

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез»

Пермские нефтепереработчики вкладывают крупные инвестиции в охрану окружающей среды, а также проводят экологические мероприятия. В этом году для школьников 4 – 10 классов был организован экологический фестиваль «Я отвечаю», который проходил в онлайн-формате.

Организаторы фестиваля-конкурса «Я ОТВЕЧАЮ» вложили в название два смысла. Первый – формирование экологического мировоззрения у школьников, ответственного отношения к окружающей природе («Я отвечаю за мир вокруг себя»). Второй смысл отражает соревновательный аспект: в финале участники выполняют итоговое задание («Я отвечаю на вопросы конкурса»). Основная задача – показать, что экология – это не абстрактная наука, а вполне применимые на практике навыки.

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез»

За 3 недели проекта школьники приняли участие в мастер-классах по изготовлению эко-предметов (сумки, контейнеры для мусора, роспись футболки – вторая жизнь вещей), узнали, как правильно и экологично гулять в лесу. Отдельным направлением фестиваля-конкурса стала «Школа блогинга». Здесь ребятам рассказали о важных моментах при ведении эко-блога. Также за время проекта участники выполнили 6 челленджей и заданий, за каждое из которых начислялись баллы.

- В течение трех недель конкурса на почту организаторов поступило 345 заявок.

- За главные призы боролись 137 человек.

- Самыми активными школами стали: «Энергополис» (школа №59), гимназии №33 и №7, а также школа «Петролеум+» (№102). Также в проекте участвовали школьники: из Лицея №4, школ №№42, 93, 32, 24, 132, 83, гимназии №8, 2, 1, 82, Уинской средней школы и ребята из села Мазунино (Кунгурский район).

- Самыми активными участниками были школьники 4-6 классов: зарегистрировалось 105 человек.

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез»

Челленджи и задания вызвали большой интерес. Только фотографий было прислано 460 штук, порядка 60 видеообзоров дворов, почти 100 поделок из разных материалов. Очень внимательно жюри оценивало и итоговые работы. Каждый день на сайте проекта https://яотвечаю.рф и в группе ВК - https://vk.com/ecofestrf, - публиковалась интересная и полезная информация. Также здесь можно увидеть галерею работ участников.

Вячеслав Кузнецов. Фото: пресс-служба «ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез»

Победителями стали:

Возрастная группа 4-6 класс:

1 место: Роман Загрутдинов (Школа № 102 г. Перми, 4 «Д»)

Возрастная группа 7-8 класс:

1 место: Алексей Бобров (ППКУ ВНГ РФ, 8 «Б»)

Возрастная группа 9-10 класс:

1 место: Ксения Банникова (Лицей № 4 г. Перми, 10 «В»)

Ксения Банникова. Фото: пресс-служба «ЛУКОЙ-Пермнефтеоргсинтез»

В минувшую субботу прошло награждение победителей фестиваля. Организаторы надеются, что проведение фестиваля станет доброй традицией!