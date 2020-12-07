«На курорте «Усть-Качка» не будут делать обсерваторий». В Пермском крае резерв коек для больных COVID-19 достаточен

Фото: краевое правительство.

На совещании краевого кабмина обсудили то, насколько в регионе сейчас хватает коек для обследования и лечения больных COVID-19. Напомним: в ноябре, когда пошел очередной рост заболеваемости, поднимали даже вопрос о том, чтобы перепрофилировать под коронавирусный обсерваторий часть помещений курорта «Усть-Качка».

Как прозвучало в докладе руководителя краевого Минсоцразвития, коечный резерв для пациентов с диагнозом COVID-19 сейчас стабилизировался, и он достаточен для того, чтобы принять всех пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые в этом нуждаются. В связи с этим решили, что направлять выздоравливающих больных на курорт не будут.

- Было принято решение, чтобы курорт «Усть-Качка», где ранее предполагалось организовать дополнительные места для долечивания пациентов с коронавирусом, работал в обычном режиме, - сообщили в краевом правительстве. - Необходимости задействовать площади курорта нет.

Сейчас в ковидных отделениях почти четверть коек свободны. И их число в последнее время не уменьшается. По словам заместителя председателя правительства по социальным вопросам Сергея Никифорова, этого удалось добиться, в том числе, и за счет настройки оптимальной системы лечения больных: те, у кого заболевание протекало легко, оставляли дома.

- В Прикамье доля свободного коечного фонда от числа развернутых коек составляет сейчас 23,5 процента, - отметил Сергей Никифоров. – Мы перестроили систему маршрутизации госпитализации пациентов с коронавирусом, и нам удалось сделать так, чтобы у нас всегда сохранялся необходимый резерв свободных коек. Теперь жители, у кого ковид протекает в легкой форме или без симптомов, лечатся дома. Они находятся под присмотром врачей – для них организован колл-центр в каждой поликлинике, врачи проверяют состояние пациентов при посещениях. А в перепрофилированных отделениях больниц у нас находятся те пациенты, которым необходимо круглосуточное наблюдение специалистов, поддержка специального оборудования. Как только больным становится лучше, и им уже не требуется круглосуточное наблюдение врачей, их также отправляют долечиваться домой.

По прозвучавшим на совещании данным, в Пермском крае для лечения пациентов с коронавирусом развернуто сейчас около 4,5 тысяч коек в 23 территориях региона. Расположены они преимущественно в краевой столице (14 учреждений), а также в Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Суксуне, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Кочево, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле и Пермском районе.

В этих стационарах находится 3437 пациентов: 2089 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. Из всех госпитализированных 109 пациентов с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 90 больных с COVID-19, остальные с подозрением на инфекцию – 17 и внебольничной пневмонией – 2).

Лечение пациентов с легкой формой заболевания или бессимптомным течением коронавируса организуется дома. За состоянием амбулаторных пациентов следят специалисты: ежедневно проводится обзвон, при необходимости на дом приезжают специалисты.

В конце ноября в Прикамье начали выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19 и с внебольничной вирусной пневмонией, проходящим лечение на дому. Всего в регион поступает 15 наименований препаратов из списка, утвержденного Минздравом РФ для лечения пациентов данных категорий. Препаратами будут обеспечены порядка 12,5 тыс. жителей региона. Обязательное условие – положительный тест на коронавирус, подтвержденный Роспотребнадзором, либо внебольничная вирусная пневмония. Лекарства выдаются на 5 дней, и только по назначению врача. За ними не нужно будет идти в поликлинику или аптеку, медработник выдаст лекарства после осмотра. При получении необходимо подписать согласие на амбулаторное лечение. Весь его период нужно соблюдать режим строгой самоизоляции.