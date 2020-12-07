Пермякам рассказали, что делать, если врач не приходит на вызов больше суток

Сообщение нужно оставить в разделе «Доступность здравоохранения». Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Пермяки могут пожаловаться на долгое ожидание врача на дом. Сделать это возможно на сайте «Управляем вместе». Сообщение нужно оставить в разделе «Доступность здравоохранения». На портал уже поступило около 40 сообщений, большая часть из них отправлены пермяками с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вызов врача на дом после получения положительного теста ПЦР, ожидание повторного теста, открытие или продление листа временной нетрудоспособности – все опубликованные обращения направляются главному врачу медучреждения для проверки и принятия соответствующих мер.