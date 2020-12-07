Клиенты компаний Группы «Т Плюс» в Прикамье уже получили квитанции на оплату тепла за ноябрь

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С 3 декабря 2020 года всем клиентам компаний Группы «Т Плюс» в Пермском крае доставлены квитанции на оплату тепловой энергии и горячего водоснабжения за ноябрь 2020 года. Уже сегодня жители Перми, Березников, Чайковского и Краснокамска имеют возможность оперативно узнать свое начисление за отопление и горячую воду (в том числе и в личном кабинете на сайтах РКЦ) и произвести оплату.

Руководство Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета необходимо до завершения этого месяца. Отсутствие задолженности и оплата квитанций за ноябрь и декабрь дают возможность принять участие в акции «В Новый год без долгов!». По ее результатам более 200 счастливчиков, добросовестно относящихся к своим платежным обязанностям, получат подарочные сертификаты в крупнейшие торговые сети региона.

Ради здоровья и безопасности своих клиентов энергокомпания и расчетно-кассовые центры активно развивают систему дистанционных сервисов. Для клиентов юридических лиц доступны личный кабинет на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» и системы электронного документооборота. Все клиенты-физические лица могут воспользоваться онлайн-возможностями, предоставляемыми расчетно-кассовыми центрами: личными кабинетами на сайтах, мессенджерами и оплатами через мобильные банковские приложения.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы оплата услуг отопления и горячего водоснабжения была для клиентов не только комфортной и безопасной, но и выгодной. При погашении всех «тепловых» долгов в декабре будут списаны пени, начисленные до апреля, а при оплате квитанций до конца года люди смогут получить подарки. Это важно — поблагодарить добросовестных клиентов, которые помогают повысить качество и надежность наших услуг», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.