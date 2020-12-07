Мобильные «Кванториумы» за три месяца побывали в 10 территориях Пермского края

Фото: краевой Минобр.

Заниматься техническим творчеством теперь могут школьники из самых отдаленных уголков Пермского края, а не только из крупных городов. Для этого в Прикамье активно используются мобильные «Кванториумы».

Специально оснащенные автомобили были закуплены в нашем регионе в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За три месяца два мобильных технопарка «Кванториум» посетили 10 территорий: Бардымский, Куединский, Еловский, Березовский муниципальные районы, Осинский, Чернушинский, Чайковский, Суксунский, Лысьвенский и Чусовской городские округа. Передвижные лаборатории уже позволили познакомиться с техническим творчеством 1700 школьникам.

- Нас с ребятами возили на факультативы в технопарке из деревни Кляпово в окружную школу, - рассказал один из учеников Березовского муниципального округа. - Меня научили работать в программе для создания трехмерной компьютерной графики «Blender», я теперь смогу использовать эту программу. Когда у меня что-то е получалось, мне помогали, подсказывали. Я узнал много нового.

- После обучения в «Кванториуме» у ребят появляется дополнительный стимул развиваться, они начинают нестандартно мыслить, видят мир с точки зрения создателя, – отметили в Министерстве образования и науки Пермского края.

В каждой территории «Кванториумы» проводили по две недели. Сейчас они находятся в Чусовском и Осинском городских округах. Ребята выбирают тему будущего проекта, Сейчас вместе с наставниками дети дорабатывают свои исследования и готовятся к защите на итоговой кванторианской проектной конференции.

Затем технопоезда побывают в Горнозаводском и Гремячинском городских округах. «Кванториумы» будут работать на базе одной из школ в центре каждого муниципального образования, ребята и из соседних населенных пунктов смогут приезжать на занятия.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в сфере образования, в том числе и дополнительного, не должно быть территориального неравенства: «Все дети должны получать качественное образование. Это позволит ребятам «прокачать» свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда».