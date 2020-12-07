В ДТП пострадали два человека. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Перми 6 декабря произошла авария на улице Шоссеной. За рулем BMW был 36-летний водитель, в районе дома № 17 он не выдержал дистанцию и врезался в Лада Гранта», который отбросило на стоящие впереди «Ниссан Кашкай» и ВАЗ-2112.

В результате пострадали двое пассажиров, которые находились в «Ладе Гранте»: 28-летняя женщина и 9-летний ребенок. Обоим рекомендовано амбулаторное лечение.

- В ходе проверки выяснилось, что водитель «БМВ» управлял автомобилем в состоянии опьянения, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - В отношении него составлен административный материал для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.