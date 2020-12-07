ВТБ открыл обновленный офис в Лысьве

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Офис является универсальным и обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов. Посетителям доступно оформление займов наличными, счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут открыть расчетный счет, оформить заявку на финансирование, эквайринг, бизнес-карту, а также получить консультацию по любым услугам для бизнеса.

В офисе установлены четыре новых банкомата, оснащенных бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга. Два из них работают круглосуточно при входной группе.

Отделение подключено к Единой биометрической системе и позволяет сдать образцы лица и голоса, что в перспективе позволит клиентам получать услуги дистанционно. Также офис оснащен экологичной безбумажной технологией: по желанию клиенты могут получить и подписать необходимые документы в электронном виде через систему ВТБ Онлайн.

Офис полностью соответствует требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня в офисе проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того, банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, подчеркнул: «Уже более четырех лет ВТБ активно работает как с частными лицами, так и с организациями Лысьвы, на текущий момент каждый десятый житель города является нашим клиентом. Мы рады, что теперь лысьвенцы смогут получать сервис еще более высокого уровня. Наша цель – стать банком первого выбора по любым финансовым вопросам».

Операционный офис «Лысьвенский» обслуживает физических лиц с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, юридических лиц – с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу. Сеть ВТБ в Пермском крае насчитывает 29 офисов в 10 городах региона.