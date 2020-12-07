В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 307 человек

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 821. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье за прошлые сутки коронавирус обнаружили еще у 307 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 109 из них проходят лечение в больницах, 198 – амбулаторно на дому. Скончались за сутки 33 пациента с коронавирусом.

Из 307 новых заболевших – 116 мужчин, 185 женщин и 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 126 человек в возрасте 45-65, 150 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 821. Ежесуточный прирост больных 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 6 декабря – 1,02).