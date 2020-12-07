В Пермском крае ограбили храм

Полицейские задержали грабителя, он под стражей.
Фото: архив "КП"
В Чайковском в одном из храмов города была ограблена церковная лавка. Мужчина зашел в церковь и схватил с витрины православные крестики, цепочки, кольца, бутылку вина убежал. На место вызвали полицию.
Сотрудники в течение нескольких суток установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Пермского края.
- В результате слаженных действий правоохранители задержали злоумышленника на съемной квартире и доставили его в отдел полиции, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. Он не стал отрицать своей причастности к грабежу и раскаялся в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.