Прокуратура проведет проверку после пожара в автобусе, в котором ехали призывники

Автобус полностью выгорел. Фото: vk.com Барда.Да

Прокуратура Пермского края организовала проверку после пожара на трассе Оса–Юго-Камский. Напомним, 6 декабря там загорелся пассажирский автобус. В нем ехали призывники из Чернушки.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям организации-перевозчика в части безопасности движения при перевозке пассажиров, а также своевременности прохождения технического предрейсового осмотра транспортных средств, используемых для перевозки людей, - сообщает Прокуратура Пермского края. - По результатам проверки, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.