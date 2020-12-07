Погода на 7-8 декабря: В Пермском крае столбик термометра опустится до -20 градусов

В Пермском крае сегодня ночью синоптики обещают крепкий мороз до – 20 градусов. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае сегодня ночью синоптики обещают крепкий мороз до – 20 градусов. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью –12,–7°, при прояснениях –20,–15°, днем –7,–2°, по югу местами до –12°.

Во вторник 8 декабря морозы немного отступят. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью 15,–10°, днем –9,–4°.