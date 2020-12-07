В Пермском крае родственники обнаружили мертвым 24-летнего парня

В Квартире был обнаружен труп молодого мужчины. Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгуре 2 декабря на пульт городской службы спасения поступил звонок от диспетчера о том, что по улице Шоссейная молодой человек долгое время не открывает дверь родственникам. На место выехали спасатели ГОР 2.

- По прибытию на место спасатели открыли квартиру с использованием альпинистского снаряжения, в квартире обнаружено тело 24-летнего мужчины, передано сотрудникам полиции и медикам, - сообщает Кунгурская служба спасения.