В Прикамье живодеры засунули черенок от лопаты собаке в задний проход

Несчастного пса спасли местные волонтеры. Фото: Анастасия Исупова.

Жуткие кадры появились в группе помощи бездомным животным «Доброе сердце» в социальной сети ВКонтакте. На опубликованных кадрах замученная собака лежит на снегу, а между ее лап торчит черенок от лопаты. Причем деревянная палка намотана цепями на карабин так, чтобы ее было сложнее снять.

- Просто нет слов! Ну что, кто там еще собак боится, а людей нет? Как вам зрелище? Просим откликнуться всех, кто что-то видел, анонимность гарантируем - написал автор поста.

Руководитель организации «Доброе сердце» Анастасия Исупова, узнав о случившемся, бросила все дела и помчалась спасать пса.

- В тот день у моего мужа был день рождения, но он бросил все дела и поехал со мной спасать собаку. Чтобы пес нас подпустил, мы прикормили его колбасой, а потом достали черенок. Кроме прочих издевательств, собаку еще и били – была кровавая ссадина под глазом.

Когда замученного пса освободили, он тут же убежал, но на следующий день Анастасия его нашла.

- С ним все хорошо, он нормально ходит, не хромает, но людей обходит стороной и это пес, который играл с детьми, - говорит Анастасия Исупова. – Мы знаем кто это сделал, полиция приехала как раз в тот момент, когда мы освобождали собаку. Я написала заявление и есть множество свидетелей, которые рассказали, что это сделали несовершеннолетние девочки из неблагополучной семьи. Они не раз были замешаны в подобных историях. Как-то раз соседской кошке ребра переломали и ухо отрезали, на них сообщали в полицию, но там никак не реагировали. Мы намерены наказать виновных и в понедельник будем обращаться в соцзащиту, чтобы семью проверили.