Сегодня вот такие очереди на каток в Перми. Фото: Вероника ПИРОГОВА

В Перми при входах на катки на стадионах «Юность» и «Трудовые резервы» образовались огромные очереди. Желающих встать на коньки много, очередь двигается медленно. Напомним, 3 декабря прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем обсуждали возможность посещения катков. Роспотребнадзор составил рекомендации. Согласно им, водится ограничения по количеству человек на в раздевалке – не больше 1 человека на 4 кв. м.

- Мы с дочкой стоим в очереди уже 20 минут и перед нами несколько десятков человек, говорит Вероника, пришедшая на каток на стадион «Трудовые резервы». – Не знаю, достоим ли, очередь двигается очень медленно.

Принятие оперштабом меры в борьбе с коронавирусной инфекцией на катках:

В зоне катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно быть не больше 1 человека на 10 кв. метров. При этом массовое катание на крытых катках не должно превышать 30 человек.

В зоне катания нельзя быть тем, кто проходит спортивную подготовку, и других посетителей.

В раздевалке одномоментно должно быть не более 1 человека на 4 кв. м, с учетом работающего персонала.

На лыжных трассах жителям Пермского края рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. К зонам проката и переодевания на лыжных базах предъявляются такие же требования, как и для катков.

В соответствии с решением оперштаба, ограничения касаются только любительского спорта. Работа муниципальных и краевых спортивных школ, а также профессиональных клубов продолжится в обычном режиме.