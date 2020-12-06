В Пермском крае за сутки скончались 30 человек с коронавирусом

Всего заболевших в Пермском крае 22 514. Фото: Иван МАКЕЕВ

В статистике Роспотребнадзора по Пермскому краю за минувшие сутки сообщается о 30 скончавшихся пациентах с коронавирусом. Днем ранее их было 29. На аппаратах ИВЛ остается 111 человек, всего лечение в больницах проходят 1929 пациентов.

По прежнему высоким остается число выявленных случаев ковид инфекции - 308 за минувшие сутки. 133 человека проходят лечение в больницах, 175 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего заболевших в Пермском крае 22 514. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.