И.о. министра здравоохранения Пермского края рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Анастасия Крутень в числе первых сделала прививку от коронавируса и чувствует себя нормально. Фото: Инстаграм Анастасии Крутень.

И.о министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о своем самочувствии, после поставленной ей прививки от коронавирусной инфекции.

- Состояние на воскресенье нормальное. Прививка сделана вакциной Гам-Ковид-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, - написала в Инстаграм Анастасия Крутень. - В Пермский край первая ее крупная партия поступила в количестве 1000 доз в конце уходящей недели и предназначена для вакцинации такого же количества медицинских сотрудников "красной зоны". Всем им будет сделана вторая прививка - через 21 день после первой. Поэтому ждем следующей поставки вакцины. И о поступлении новых партий обязательно вам сообщим.

Напомним, вакцинировать медиков будет в трех больницах Прикамья: в Перми, Березниках и Чайковском, где созданы необходимые условия для хранения (вакцина должна храниться при температуре – минус 20 С, - Ред). С понедельника туда станут подвозить медиков из близлежащих стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. 700 доз останутся в Перми для вакцинации сотрудников ковидных стационаров краевого центра.