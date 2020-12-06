Дмитрий Махонин поздравил с Днем добровольчества всех жителей Пермского края, которым не безразличны чужие проблемы.

День волонтера или, как его еще называют, Международный день добровольцев, отмечается 5 декабря. Этот праздник направлен на привлечение внимания общественности к такому важному делу, как волонтерство - безвозмездная помощь на благо общества.

В День добровольца, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с волонтерами принял участие в субботнике общественной организации «Счастье жить». В августе этого года по поручению главы региона двухэтажное помещение на шоссе Космонавтов, 181а в Перми было передано благотворительной организации в безвозмездное пользование на 10 лет. Там планируется открыть первый в регионе Центр развития детей с особыми образовательными потребностями.

«Счастье жить» - это объединение 317 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. За последние три года организация «Счастье жить» выиграла 8 грантов на общую сумму более 20 млн руб. Средства были направлены, в том числе, на открытие «ресурсных классов» в школах. Это новое инфраструктурное и образовательное пространство для детей со специальными потребностями, позволяющее после адаптационного периода обучаться со здоровыми сверстниками. В 2019 году организация вошла в «ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов» и получила «Золотой стандарт годового отчета за 2018 год».

Вчера Дмитрий Махонин приехал в «Счастье жить» и принял участие в монтаже звукоизоляционных панелей в будущей барабанной студии, расположенной в здании. Перед открытием Центра нужно выполнить большой объем ремонтных работ. Они выполняются волонтерами, в том числе родителями ребят, которые здесь будут заниматься.

«В период пандемии особенно ценно то, что в Пермском крае есть добровольческие и волонтерские движения. Их участники помогают старшему поколению и людям, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Мы поддерживаем их инициативы. К примеру, для некоммерческой организации «Счастье жить» выделено на безвозмездной основе помещение. Его ремонт сейчас ведется родителями ребят, которые здесь будут заниматься. Это тоже своего рода волонтерство и добровольчество», - сказал Дмитрий Махонин.

Глава региона принял участие в обустройстве будущего Центра помощи детям-инвалидам.

Губернатор рассказал о планах организации на будущее. В Перми будет создан первый в регионе Центр по обучению и реабилитации детей, которые требуют особого внимания.

«С учетом уникальных технологий, которые будут здесь применяться, у «Дома Счастье жить» есть шансы стать лучшим в стране Центром помощи детям-инвалидам. Потенциально в нем смогут получать поддержку порядка 10 тысяч детей-инвалидов в год. Уверен, с такой помощью все они смогут успешно адаптироваться в обществе», - сказал Дмитрий Махонин.

Руководитель организации «Счастье жить» Анастасия Гилева провела для главы Прикамья экскурсию по помещению, показала, что удалось в нем сделать за три месяца.

- Каждую неделю по понедельникам, четвергам и субботам у нас проходят субботники. В них принимают участие от 3 до 15 человек. Это и родители детей с инвалидностью, и наши партнеры, и друзья. Благодаря волонтерам на средства президентского гранта мы обустроили зал танго, подготовили к капитальному ремонту помещение, где будет размещена сенсорная янтарная комната, - рассказала она.

Это будет кабинет, оборудованный и оснащенный предметами и элементами с использованием янтарной крошки. Например, будет создан «янтарный берег» – песочница с каменной крошкой, стены украсит панно с изображением моря и маяка. Также будет установлен стол для рисования янтарным песком, создана идущая от потолка янтарная перегородка «Дождь». Сам потолок будет зеркальным, что позволит наполнить пространство мягким теплом янтарного света. Кроме того, маленькие пациенты и их родители смогут отдохнуть и набраться сил, укрывшись специальным лечебным янтарным одеялом.

Помимо сенсорной янтарной комнаты в Центре развития детей с особыми образовательными потребностями «Дом Счастье жить» планируется организовать кабинет поведенческого анализа и АВА-терапии, конференц-зал, комнату сенсорной разгрузки и зал для йоги в гамаках, логопедический пункт и нейропсихологический кабинет. В двухэтажном здании также будет оборудована комната социально-бытовой ориентировки для обучения детей кулинарии и другим навыкам, необходимым в жизни, а также комната временного проживания для детей-инвалидов, приезжающих из территорий Прикамья на диагностику и краткосрочные процедуры (до 5 дней).

В цокольном этаже планируется создать видео- и фотостудию, гончарную мастерскую, бесплатный прокат технических средств реабилитации, а также барабанную студию, в обустройстве которой принял участие Дмитрий Махонин.

Кроме этого, в «Доме Счастье жить» разместят еще несколько общественных организаций, у которых сейчас нет своего помещения для встреч, репетиций и приема жителей. Уже сейчас туда переехал театр кукол «Туки-Луки», а на следующей неделе в зале танго начнутся занятия театральной студии для детей с инвалидностью «Вита».

По расписанию они смогут бесплатно пользоваться конференц-залом, комнатой переговоров и оборудованием. На данный момент к нам уже

Дмитрий Махонин пожелал всем активистам создаваемого Центра успехов в работе и поблагодарил за помощь, которую они оказывают семьям Прикамья, в которых воспитываются особенные дети.

«Пользуясь случаем, хочу в вашем лице поздравить с Днем добровольчества всех жителей Пермского края, которым не безразличны чужие проблемы, и для кого помощь людям – не просто намерение, а ежедневный, бескорыстный труд», - сказал губернатор.