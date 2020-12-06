В Пермском крае за сутки обнаружили 308 новых заболевших коронавирусом

Скончались еще 30 пациентов с положительным тестом на ковид. Фото: Минздрав Пермского края.

В Пермском крае коронавирусом заболели еще 308 человек. Роспотребнадзор сообщает о том, что 133 человека проходят лечение в больницах, 175 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались еще 30 пациентов с положительным тестом на ковид.

Всего заболевших в Пермском крае 22 514. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 5 декабря – 1,02 Из 308 новых заболевших - 114 мужчин, 191 женщина и 3 детей (1 мальчик и 2 девочки).

Среди взрослых: младше 45 лет – 41 человек, 128 человек в возрасте 45-65, 136 человек старше 65 лет.