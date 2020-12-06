Правительство и администрация санатория не смогли договориться о развертывании обсерватора в Усть-Качке. Фото: Анна Маркова

Курорт Усть-Качка в Пермском крае не будет принимать пациентов на долечивание после коронавируса. Об этом сообщает администрация санатория на странице в соцсети.

«Спешим вам сообщить: в ходе продолжительных переговоров с Правительством Пермского края принято решение об отмене размещения обсерватора для людей с COVID-19 на территории курорта «Усть-Качка», - сообщается на странице.

В конце октября на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом было предложено долечивать пациентов с COVID-19 в санаториях, чтобы разгрузить палаточный фонд. Туда должны были отправлять больных, с легкими симптомами или на долечивание. Курорт «Усть-Качка» согласился принять таких пациентов, но власти и руководство санатория не смогли договориться об этом.

А с 5 декабря курорт открывает территорию для прогулок.