«В лидерах Чердынь и Березники». В Роспотребнадзоре рассказали, где выявили новые случаи коронавируса в Пермском крае

Всего в Пермском крае выявлено 22206 заболевших ковидом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным Роспотребнадзора за сутки, в Прикамье зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми - 118 заболевших. На втором месте по заболеваемости Чердынь и Березники - 18, на третьем – Барда (15 заболевших).

Еще 12 заболевших - в Чернушке, по 11 - в Кудымкаре, Кунгуре и Соликамске.

В Красновишерске 10 случаев заражения COVID-19, в Карагае, Кишерти, Октябрьском и Краснокамске – по 7.

Еще по 6 инфицированных выявлено в Суксуне, Орде и Осе. В Кудымкарском округе и Пермском районе по 5 случаев заболевания коронавирусом, 4 – в Уинском округе, в Чайковском - 3.

По 2 жителя с COVID-19 в 6 территориях: Березовке, Верещагино, Добрянке, Елово, Кунгурском районе и Оханске.

По одному заболевшему в 7 муниципалитетах Пермского края: Александровске, Большесосновском районе, Гайнах, Кочево, Лысьве, Нытве и Юсьве.

Всего в Пермском крае выявлено 22206 заболевших ковидом. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.