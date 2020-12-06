«Выше нормы на 8 градусов». Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Пермский край придет потепление. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае сегодня, 6 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –16,–11°, при прояснении до –21°, днем –11,–6°. Но уже с завтрашнего дня характер погоды начнет меняться. Столбики термометров не будут подниматься выше 10 градусов ночь, а днем и вовсе до -5 градусов.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температурный фон в целом повысится (ожидается на 2-6°С выше нормы).

В понедельник, 7 декабря, облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью -15,-10°, днем –9,–4°.

8 декабря переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью –10,–15°, днем –7,–5°.