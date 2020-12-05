«Добываем драгоценную победу в своих стенах!». Парма в домашней игре одержала победу над Локомотивом

Баскетбольный клуб «ПАРМА» (Пермский край)

«Парма, красавцы. С Вас вагон валерьянки и валидола», «Теперь Парма похожа на Парму», «Браво, парни! Восстановились, молодцы! Так и продолжать!», «Порадовали! Спасибо! Так держать! Верим в команду!», - не перестают ликовать болельщики баскетбольной команды «Парма».

В Перми окончилась игра между Краснодарским «Локомотивом» и «Пармой» из Прикамья. Первая половина закончилась со счетом 45:36, во второй половине пермякам удалось удержать лидерство и вырвать победу.

- Победа! Да еще какая! – опубликован пост на официальной странице команды. - Останавливаем «Локомотив» из Краснодара и добываем драгоценную победу в родных стенах - 84:81. Спасибо каждому, кто поддерживал команду!