Три пермячки вошли в ТОП-100 самых сексуальных женщин России

Весной прошлого года Вики Одинцова снялась для обложки мужского журнала. Фото: Instagram viki_odintcova

Три пермячки попали в обновленный рейтинг мужского журнала MAXIM, который назвал имена самых сексуальных женщин России-2020.

В этом списке на шестом месте Вики Одинцова – 26-летняя модель родом из Соликамска. Несколько лет назад она переехала в Санкт-Петербург, начала сниматься в рекламе, видеоклипах и участвовать в показах. В ее Instagram несколько миллионов подписчиков. Однажды девушка даже шокировала их.

44 строчку рейтинга заняла актриса из Перми Катерина Шпица. Выпускница пермской гимназии № 22 сыграла десятки ролей в кино. В ее фильмографии такие известные фильмы, как «Поддубный», «Экипаж», «Елки» и другие. По сравнению с прошлым годом пермячка поднялась в рейтинге сразу на восемь пунктов.

Еще одна пермячка – звезда сериала «Реальные пацаны» - Зоя Бербер заняла 51 строчку рейтинга самых сексуальных женщин страны. Зоя по сравнению с прошлым годом опустилась на 28 пунктов. В этом году актриса решила стать участницей отбора на роль единственной женщины-россиянки, которая полетит в космос и снимется в кино. Удалось ли это Зое Бербер, станет известно уже в конце января.