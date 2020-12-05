«Переходила улицу в неположенном месте». Водитель иномарки сбил женщину в Перми

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства ДТП и характер травм, полученных пострадавшей. Фото: Василий Вахрин

В субботу, 5 декабря, в Перми произошло ДТП, в котором пострадала 62-летняя женщина. Авария случилась днем в микрорайоне Парковый.

- Около 13.00 возле дома № 52 на проспекте Парковый водитель автомобиля Subaru допустил наезд на женщину-пешехода, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – По предварительной информации, 62-летняя пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Пожилой женщине была вызвана «скорая помощь», на месте работают сотрудники ДПС и устанавливают обстоятельства ДТП и характер травм, полученных пострадавшей.