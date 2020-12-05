В Пермском крае будут судить подростка, который устроил поножовщину в общежитии техникума

Максимальное наказание, которое может грозить подсудимому – до 10 лет лишения свободы. Фото: архив "КП"

В ближайшие дни на скамью подсудимых сядет 17-летний студент одного из учреждений среднего профессионального образования в Кунгуре. Подросток обвиняется в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» своему ровеснику.

Парень учился в местном техникуме и проживал вместе с двумя своими однокашниками в комнате общежития. В один из вечеров все трое сидели за столом и распивали в комнате алкогольные напитки.

- Между обвиняемым и одним из приятелей возникла ссора, в ходе которой подросток взял в руки нож и нанес своему оппоненту удар в грудь, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – По результатам экспертизы, повреждение, которое получил пострадавший, было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Сейчас уголовное дело завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить подсудимому – до 10 лет лишения свободы.