Женщину-водителя из Пермского края осудили за ДТП, в котором пострадал ребенок

Суд лишил подсудимую водительских прав на два года. Фото: архив "КП"

В Чернушке вынесли приговор местной автолюбительнице, которая этим летом совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

- Районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы и признал ее виновной в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что в июне 2020 года подсудимая выехала на встречную полосу и сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок остался жив, но с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

Наказание – один год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами два года, также возмещения морального вреда в сумме 400 тысяч рублей.