В Пермском крае открыта первая ледовая переправа

Всего в Прикамье планируется открыть 11 ледовых переправ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС сообщили об открытии первой ледовой переправы в Пермском крае в этом сезоне. Протяженностью она около двух километров и проходит через реку Сылва в Кунгурском районе. Первая в регионе ледовая переправа соединила село Насадка и деревню Мостовая и предназначена для проезда автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн.

- Всего на территории Пермского края планируется к открытию 11 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Водителям стоит помнить, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений. Двигаться со скоростью не более 10 км/час.

Перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности, а на самой ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

Перемещаться по ледовой переправе при плохой видимости – в туман или пургу - не рекомендуется.