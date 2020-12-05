«Плюс 306 новых заболевших». Оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу на 5 декабря

Общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 22 206 человек. Фото: архив "КП"

Опубликована новая статистика по заболевшим коронавирусом на 5 декабря.

- За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 306 новых случаев заражения COVID-19, - пояснили в краевом оперштабе. - 133 человека проходят лечение в больницах, 173 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 206 человек. Ежесуточный прирост - 1,4%, коэффициент распространения болезни - 1,02.

Из 306 новых инфицированных – 124 мужчины, 178 женщин и четверо детей (один мальчик и три девочки). Среди взрослого населения тех, кто младше 45 лет – 30 человек, 126 человек в возрасте 45-65, 146 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

За сутки коронавирус унес жизни 16 человек, еще 15 инфицированных COVID-19 пациентов скончались по другим причинам.