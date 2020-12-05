«Спасти удалось 13 человек». В ночном пожаре в Перми погибла женщина

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около часа ночи 5 декабря. Фото: Василий Вахрин

В ночь на субботу, 5 декабря, в Перми произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Ким, 7.

- Сообщение в дежурную часть поступило в 0.49, - сообщили оперативные службы. – Когда на место прибыли пожарные расчеты, огонь бушевал на площади 30 квадратных метров. Горели мебель и домашние вещи в трехкомнатной квартире на четвертом этаже.

Пожарные приступили к ликвидации огня и стали выводить на улицу жильцов, которым угрожала опасность. Всего удалось спасти 13 человек.

В сгоревшей квартире было обнаружено тело 62-летней хозяйки. По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожности при курении. По факту пожара проводится проверка.