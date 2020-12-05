«Пытался совершить суицид». 19-летний пермяк госпитализирован с огнестрельным ранением в голову

Раненого пермяка госпитализировали в МСЧ № 4. Фото: Василий Вахрин

4 декабря днем в частном доме на улице Химиков в Перми был обнаружен 19-летний молодой человек с огнестрельным ранением в голову.

- Это случилось около 14.30, - сообщил источник, близкий к ситуации. – На место была вызвана бригада «скорой помощи», раненого пермяка госпитализировали в ГКБ № 4.

- По предварительной версии молодой человек пытался совершить суицид, но неудачно, - прокомментировали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего: где он взял оружие и что стало причиной, толкнувшей его на отчаянный шаг.