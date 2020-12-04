В Прикамье лидерами по оплате покупок банковскими картами являются супермаркеты

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За 10 месяцев 2020 года оборот эквайринга Сбербанка (оплаты покупок с помощью банковской карты) в Пермском крае составил 221 млрд рублей. При этом общая доля эквайринга в супермаркетах составляет 40% или 89 млрд рублей.

Также популярностью у жителей региона для оплаты покупок и услуг по банковской карте с января по октябрь 2020 года пользовались следующие сферы: универмаги и магазины одежды и обуви (16 млрд рублей), продуктовые магазины (10 млрд рублей), а также магазины стройматериалов, в том числе товаров для дома и ремонта (5 млрд рублей).

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Функционал и сфера применения банковских карт расширяется с каждым годом, они все активнее вытесняют из повседневной жизни наличные деньги. Для этого мы как банк делаем все возможное, чтобы данный сервис был доступен жителям региона: в Пермском крае обширная сеть эквайринга от Сбербанка, среди наших партнеров 770 тысяч предприятий и организаций, в которых ежедневно проходят оплаты по картам на 771 млн рублей, а это более 1,7 млн операций в день. Мы видим, что среди жителей региона растет популярность оплаты покупок банковскими картами. Так, например, оборот по торговому эквайрингу в Сбербанке за 10 месяцев текущего годы вырос на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Эквайринг - сервис, который позволяет предприятиям и индивидуальным предпринимателям принимать оплату за товары и услуги банковскими картами. Более подробную информацию можно узнать на сайте банка.