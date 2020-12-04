В Пермском крае 80% пациентов санавиации были с диагнозом либо с подозрением на коронавирус

Вертолет санавиации совершил 153 вылета с начала года.

В Пермском крае вертолет санавиации с начала года эвакуировал 218 пациентов в краевую столицу. Среди них было 30 детей, в том числе 8 малышей до года.

Большая часть пациентов, почти 80%, были с подтвержденным либо подозрением на коронавирус. Машинами и вертолетом экстренной службы была оказана помощь 170 таким пациентам. Детей среди них не было.

- По воздуху вывозят больных не только из отдаленных и труднодоступных районов края, но и когда пациенту срочно необходима специализированная медицинская помощь, возникает угроза для жизни и здоровья. Санитарный рейс отправляется и в центральные территории. В уходящем году санавиатранспорт провел в полете более 450 часов, - рассказал заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Сергей Бондарь.

Вертолет санавиации совершил 153 вылета с начала года.

Бондарь рассказал, что коронавирусная инфекция не повлияла на количество вылетов санавиации, по сравнению с прошлым годом, но количество пациентов, перевезенных в краевой центр из территорий, уже больше. За один рейс вертолет часто забирает двух и более пациентов.

Помощь краевых медиков требуется пациентам и с другими рисками для здоровья. Так, 18 ноября вертолет эвакуировал женщину из Соликамска с осложнениями после родов. Она доставлена в Пермскую краевую клиническую больницу. Два дня подряд вертолет санавиации летал в Чайковский - 25 ноября в краевой центр был эвакуирован ребенок, 26 ноября - два пациента с инфарктом.