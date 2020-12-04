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В Пермском крае осужденным пытались провезти телефоны необычным способом

В ГУФСИН рассказали, где нашли запрещенные средства связи
Анна Маркова
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В Кунгуре злоумышленники пытались провести мобильные телефоны на территорию исправительной колонии.

В Кунгуре злоумышленники пытались провести мобильные телефоны на территорию исправительной колонии.

В Губахинском районе злоумышленники пытались провести мобильные телефоны на территорию исправительной колонии.

Сотрудники ГУФСИН получили об этом оперативную информацию о том. На транспортном КПП сотрудниками учреждения досмотрели автомобиль «ЗиЛ». При досмотре под обшивкой кабины сотрудники обнаружили и изъяли 8 сотовых телефонов с зарядными устройствами, гарнитурой и сим-картами, предназначавшиеся для осужденных.

- В отношении водителя автомобиля составлены материалы о привлечении его к административной, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

ЧП