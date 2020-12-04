Уникальный «Нефтеград» появился на юге Прикамья

Ранее «ЛУКОЙЛ» открыл такую же детскую площадку рядом с павильоном «Нефть» на ВДНХ в Москве. Фото: пресс-служба ООО «Лукойл-Пермь»

В центре города Чернушки Пермского края открылась детская площадка «Нефтеград». Прикамье стало 12-м и финальным регионом, где в течение года появились такие объекты. Площадки – подарок «ЛУКОЙЛа» своим основным нефтедобывающим территориям в преддверии 30-летия Компании в 2021 году.

«Всесезонный интерактивный комплекс рассчитан на детей и подростков в возрасте от 3 до 16 лет. «Нефтеград» состоит из нескольких тематических модулей: «Морская добывающая платформа», «Нефтеперерабатывающий завод», «Качалка», «Бензовоз», «Гоночный болид» и другие. Благодаря этим игровым и спортивным элементам посетители знакомятся с этапами работы большой нефтяной компании: от геологоразведки и добычи до переработки и сбыта продукции», – рассказал представитель подрядной организации, генеральный директор завода игрового и спортивного оборудования «ДиКом» Евгений Баранов.

Фото: пресс-служба ООО «Лукойл-Пермь»

Некоторые элементы площадки имеют ограничения по возрасту для посещающих их детей и требуют при использовании обязательного сопровождения взрослых. Площадка изготовлена из современных экологичных материалов: оцинкованный металл и пластик, который устойчив к воздействию ультрафиолета и температур в диапазоне от -50 до +60 градусов Цельсия. Все конструкции и покрытия травмобезопасны, а территория вокруг благоустроена.

«Чернушинская земля – наша основная нефтедобывающая территория. И «Нефтеград» для нее – это памятный подарок, дань уважения семьям наших ветеранов, действующих работников и всех, кто живет на этой территории. Этот подарок жители тепло встретили. Новый комплекс посетили уже больше тысячи человек», – рассказал начальник центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Алексей Инюткин.

Ранее «ЛУКОЙЛ» открыл такую же детскую площадку рядом с павильоном «Нефть» на ВДНХ в Москве.