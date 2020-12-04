В Пермском крае от взбесившейся кошки пришлось спасать ее хозяев

Взбесившуюся кошку поймали спасатели и передали хозяевам. Фото: Кунгурская служба спасения.

Не рядовой вызов случился у городской службы спасения в Кунгуре. К спасателям обратились за помощью хозяева кошки. Животное было не в себе. Бригада выехала на вызов. Хозяева заперли животное в одной из комнат. Чтобы поймать взбесившуюся кошку спасателям понадобились специальные приспособление и около 10 минут.

- Животное поместили в транспортную сумку для животных и передали ее в руки заявителя, - рассказали в службе спасения Кунгура.