В Прикамье за сутки скончались 29 человек с коронавирусом

Всего с начала пандемии в Пермском крае скончались 1080 инфицированных COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился еще у 309 человек. Заболеваемость по-прежнему остается на высоком уровне. Вместе с тем, смертность у пациентов с положительным тестом на ковид также высокая, счет идет на десятки.

Днем ранее зафиксировали 41 летальный исход, сегодня Роспотребнадзор сообщает о 29 смертельных случаях. Всего с начала пандемии в Пермском крае скончались 1080 инфицированных COVID-19.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 21 900.