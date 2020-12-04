В Пермском крае за сутки коронавирус выявили еще у 309 человек

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 900. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился еще у 309 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 96 человек проходят лечение в больницах, 213 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 309 новых заболевших - 122 мужчины, 180 женщин и 7 детей (7 мальчиков). Среди взрослых: младше 45 лет – 32 человека, 133 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 900. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 3 декабря – 1,0).

Скончались за сутки еще 29 человек с коронавирусом. Выздоровели 318 пермяков.