Сбербанк запустил Портал DA - универсальную интернет-платформу для продажи активов и поиска инвесторов

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Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса - бесплатную онлайн-платформу Портал DA для тех, кого интересует приобретение активов для начала своего дела или его развития, а также тех, кто хочет реализовать имущество, ставшее в бизнесе непрофильным.

Портал DA – это инструмент для взаимодействия потенциального покупателя с собственником актива. В настоящее время на портале размещено более 9 тыс. активов на общую сумму более 230 млрд. руб. За 2.5 года существования Портал DA было заключено сделок на общую сумму свыше 15 млрд руб. Основная часть из них (35%) совершается в сегменте коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю (15%) это сделки с промышленными предприятиями. В ТОП-3 также вошли активы, относящиеся к гостинично-ресторанному бизнесу.

Основной целевой профиль составляют активы для бизнеса: коммерческая недвижимость, спецтехника, оборудование, сложные имущественные комплексы и действующие производства. Второй пул активов - это жилая недвижимость и автотранспорт. Столь широкий спектр реализуемого имущества позволяет бизнесу использовать портал в качестве удобного инструмента для принятия управленческих решений по инвестированию и структурированию сделок, а также выявлению и минимизации рисков. 30 % сделок проходит с использованием кредита.

Сегодня клиентская база Портал DA составляет более 26тыс. активных пользователей: отраслевые компании, индивидуальные предприниматели, физические лица. Ежемесячно на нем регистрируется 3,5 тыс. новых покупателей.

Сбербанк большое внимание уделяет цифровому развитию регионов. Данная платформа полностью соответствует данной стратегии. Благодаря порталу процедура реализации залогового имущества стала удобной, а самое главное, прозрачной для всех участников процесса.

Портал DA представляет собой:

- витрину для поиска покупателей активов для бизнеса;

- удобные сервисы для покупателей (уникальная система классификации и поиска активов, личные витрины и автоматический подбор активов по предпочтениям);

- автоматизацию работы на стороне продавца актива (фиксация взаимодействия сотрудников с покупателями, автоматический сбор данных о востребованности активов, отражение статуса реализации);

- интеграцию с основными электронными торговыми площадками.

С целью создания Всероссийской площадки по реализации непрофильных активов к проекту присоединяются крупные банки и компании.