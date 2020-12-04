В Роспотребнадзоре рассказали, какие территории оказались лидерами по числу заболевших коронавирусом в Пермском крае

За последнюю неделю самая высокая заболеваемость коронавирусом в Кунгуре и Кунгурском районе. Фото: архив "КП"

В Перми 3 декабря прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем выступил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

В своем докладе он назвал территории, в которых в течение последней недели наблюдается рост заболеваемости выше обычного.

В Октябрьском округе выявлено 64 случая, в Березовском округе – 59, в Ординском городском округе – 57, в Осинском – 109, в Очерском – 94, Кунгуре и Кунгурском районе – 289.

- Это большие показатели для этих территорий. Их главам необходимо в первую очередь усилить контроль, – сказал Виталий Костарев. – Важно понимать, что пандемия – она общая, если всем вместе с ней не бороться, то ничего не получится. Что касается санитарных мер, то они простейшие: наличие масок, соблюдение дистанции, наличие ламп и дезсредств, – это невозможно не увидеть.