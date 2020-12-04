В Прикамье запущен конкурс «Новогодняя открытка»

Фото: Ресурсный центр «Пермь семейная»

Новый год – это праздник сказки и волшебства, праздник детства, который дарит чудо и подарки, новые надежды и веру в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступающем году. Ресурсный центр «Пермь семейная» приглашает всех деток принять участие в самом волшебном конкурсе Новогодней открытки! Для этого участникам нужно нарисовать рисунок на новогоднюю тематику, отсканировать и до 10 декабря отправить горизонтальный скан рисунка в гугл - форму: https://docs.google.com/forms/d/16hhkK5uv2zWmzMP5oovGIYRPUNWARSYC89uO4kNr_9A/viewform?edit_requested=true

Итоги конкурса подведут с 10 по 11 декабря. Объявление и награждение победителей состоится 12 декабря. Работа победителя будет напечатана на новогодних открытках!

Положение о конкурсе: https://drive.google.com/file/d/14iXRs4EjaU490jsipSjYeT8_TSCY4gfX/view?usp=sharing

Проект Ресурсныи центр «Пермь семеи ная» реализуется при финансовои поддержке Фонда Президентских грантов, Администрации губернатора Пермского края, компании ООО «Лукои л-Пермь», Министерства социального развития Пермского края, информационнои и методическои поддержке Проекта «Крепкая семья» в Пермском крае.