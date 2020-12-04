На оперштабе рассказали, в каких территориях Пермского края чаще всего нарушается эпидемиологический режим

С 21 по 26 ноября проверено 277 объектов, нарушения выявлены в 67 из них. Фото: Василий Вахрин

3 декабря на оперштабе обсудили вопрос нарушения эпидемиологического режима в Пермском крае.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, рассказал, что ежедневно в регионе составляется более 100 протоколов по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». С начала ноября составлено более 2,5 тысяч протоколов, с начала апреля – более 28 тысяч.

- За предыдущую неделю в Соликамском городском округе заведено 65 административных дел, в Чайковском округе – 21 административное дело, в Перми – 15, в Губахе – 10. Меньше всего мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, за неделю проведено в Еловском районе, Суксунском, Гремячинском и Гайнском округах», – доложил министр.

С 21 по 26 ноября проверено 277 объектов, нарушения выявлены в 67 из них. В список попали кафе, буфеты, предприятия общепита, аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, парикмахерские в следующих городах и районах: Перми, Березниках, Верещагино, Чусовом, Гремячинске, Чайковском, Лысьве, Чернушке и Соликамске, в Пермском, Березовском, Кунгурском, Большесосновском, Кудымкарском и Юрлинском районах. Полный список опубликован по ссылке.