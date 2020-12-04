В Прикамье поступили новые аппараты ИВЛ

Всего в Прикамье 1262 аппаратов ИВЛ

В Прикамье привезли еще 134 аппарата искусственной вентиляции легких. Это финальная поставка из закупленной регионом партии оборудования.

- В Пермский край поступила последняя партия из привлеченного нами 461 аппарата ИВЛ для борьбы с коронавирусом, - сообщил на заседании оперштаба губернатор Дмитрий Махонин. - Оборудование используется в 23 медорганизациях региона, из них 12 – в Перми, остальные в территориях, где развернуты койки для лечения COVID-19. В частности, в Коми-Пермяцком округе, Краснокамске, Осе, Октябрьском округе, Березниках, Чернушке, Чайковском, Лысьве.

- Всего в Пермском крае 1262 ИВЛ, из них 640 задействовано в перепрофилированных под ковид отделениях больниц, - добавила и.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень. - В течение ноября в этих отделениях ежесуточно использовалось 100-150 ИВЛ. Они помогали выздоровлению жителям региона с подтвержденным коронавирусом, подозрением на эту инфекцию, а также пациентам с пневмонией.

Деньги на приобретение аппаратов ИВЛ – а это составила более 760 миллионов рублей – выделены из федерального фонда на борьбу с ковидом и регионального бюджета. Поддержки федерации удалось добиться благодаря личным переговорам губернатора Дмитрия Махонина.