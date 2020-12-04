В Перми на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнего мальчика

ДТП произошло на улице Веденеева.

В Перми 2 декабря произошло ДТП на улице Веденеева. Под машину попал ребенок. Авария произошла около 16.15. В сторону улицы Первомайская ехал автомобиль «Лифан». За рулем был 28-летний водитель. В районе дома № 71 он проехал на красный сигнал светофора и сбил 9-летнего мальчика, который приходил дорогу.

В результате автоаварии ребенок получил различные ушибы ему рекомендовано амбулаторное лечение.

- По данному факту проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по городу Перми.