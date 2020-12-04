В Пермском крае оперштаб разрешил работу катков и лыжных баз Фото: архив "КП"

В Перми 3 декабря прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем обсуждали возможность посещения катков. Роспотребнадзор уже составил рекомендации.

- Мы понимаем, что жители не могут все время оставаться дома, особенно в дни грядущих новогодних каникул, - сказал губернатор Дмитрий Махонин. - Для поддержания хорошего самочувствия и укрепления здоровья всем нужна физическая активность. Катки и лыжные базы в данном случае - замечательный вид досуга, который, к тому же, организован на открытом воздухе. Но важно обеспечить их работу так, чтобы добрые намерения не привели к нежелательным последствиям.

Изменения в Указ были внесены.

Рекомендации будут такие: в зоне катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно быть не больше 1 человека на 10 кв. метров. При этом массовое катание на крытых катках не должно превышать 30 человек.

В зоне катания нельзя быть тем, кто проходит спортивную подготовку, и других посетителей.

В раздевалке одномоментно должно быть не более 1 человека на 4 кв. м, с учетом работающего персонала.

На лыжных трассах жителям Пермского края рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. К зонам проката и переодевания на лыжных базах предъявляются такие же требования, как и для катков.

В соответствии с решением оперштаба, ограничения касаются только любительского спорта. Работа муниципальных и краевых спортивных школ, а также профессиональных клубов продолжится в обычном режиме.

По данным Минспорта Прикамья, этой зимой в регионе будет действовать в общей сложности 58 лыжных баз и 208 ледовых арен, из которых 11 расположены в крытых помещениях. При этом в ближайшее время в регионе для массового катания откроется 90 катков.