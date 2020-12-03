Погода в начале ноября 2020: в выходные в Прикамье может похолодать до -26 градусов

А я люблю морозец! Фото: Мария АНАНОВА

Синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили об изменении погоды в начале ноября 2020: к выходным в Прикамье начнется заметное похолодание, и мы испытаем двадцатиградусные морозы. Но затем они отступят, и начнет понемногу теплеть.

По прогнозам метеорологов, в пятницу, 4 декабря, днем будет от -6 до -11 градусов, ночью при прояснениях столбик термометра может опуститься до -20 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможен гололед, на проводах изморозь.

В субботу заметно похолодает – днем ожидается от -11 до -16 градусов мороза. Погода будет преимущественно без осадков с прояснениями. Ветер стихнет почти до штиля.

В ночь на воскресенье ожидается мороз до -21 градуса, а в низинах – и до -26.

В воскресный день начнется едва заметное потепление – будет от -8 до -13 градусов, также без ветра, осадков, изредка будет выглядывать солнце.

- В начале следующей недели характер погоды изменится, температура воздуха повысится и будет на 2–6 градусов выше нормы, - прогнозируют пермские метеорологи.