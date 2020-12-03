В Перми из-за пожара пришлось перекрыть Соликамский тракт

Скриншот видео на странице "ЧП ДТП Пермь" в Instagram.

В краевом центре сегодня вечером, 3 декабря, образовалась большая пробка на Соликамском тракте. Мимо автомобилей проносились пожарные машины, вдалеке виднелись языки пламени.

Очевидцы выложили видео на странице «ЧП ДТП Пермь» в Instagram. Они предположили, что движение перекрыто из-за пожара.

- Горит частный дом возле самой автодороги, - подтвердили в ГИБДД. – Легковые автомобили придется направить по улице Целинной, автобусы, возможно, удастся пропускать по тракту.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что на пожар выехали 6 спецавтомашин и 24 пожарных.

- Загорелся частный дом и надворные постройки, - чуть позже проинформировали огнеборцы. - Пламя охватило более 50 квадратных метров. Спасен один пострадавший, с ожогами он доставлен в больницу. Причины и обстоятельства возгорания будут устанавливаться.