Кухня в подарок. Новогодняя акция от «Девелопмент-Юг»

Фото: «Девелопмент-Юг»

В декабре покупателям квартир в экогороде «Погода» корпорация «Девелопмент-Юг» дарит сертификаты на сумму 70 000 рублей в мебельный магазин. Выбирайте любой кухонный гарнитур и получайте готовую мебель к новоселью. При желании вы сможете приобрести и другие варианты мебели. Сертификат позволяет оплатить до 100% от стоимости покупки.

В каждой квартире застройщик выполняет современную отделку высокого качества, поэтому будущим жителям не придется тратить время и средства на ремонт — останется лишь поставить мебель и добавить аксессуары. Поэтому сертификат придется новоселам как раз кстати. В каждой квартире застройщик устанавливает пакет опций «Климат-контроль».

Фото: «Девелопмент-Юг»

Технологии позволяют обеспечить комфортный микроклимат в домах, расположенных в северных широтах. На сегодняшний день пакет включает в себя пять наиболее важных опций. В «Погоде» устанавливаются немецкие радиаторы с высоким теплообменом. На каждом из них предусмотрены терморегуляторы, которые позволяют создавать собственный микроклимат в комнатах. Прихожая является одним из немногих мест квартиры, где обычно не предусмотрена установка отопительных приборов. Для создания комфортного микроклимата, в каждой прихожей экогорода выполняется змейка из труб отопления. Таким образом создана система «теплый пол», которая отлично выполняет свою функцию в холодное время года.

Фото: «Девелопмент-Юг»

В ванной комнате практически постоянно господствует влажный воздух. Чтобы в ванной всегда были сухие и теплые полотенца, а также приятный теплый воздух в любое время года, инженеры предусмотрели электрические полотенцесушители. Благодаря продуманной технологии защиты от влажности, такой прибор абсолютно безопасно устанавливать в ванной комнате.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Еще одна важная опция, которая вошла в пакет, – это клапан приточной вентиляции на окнах. Важно, чтобы в комнату поступал чистый воздух с улицы, а загрязненный, с большим содержанием углекислого газа, удалялся. В домах старого жилого фонда кислород поступал в помещение через щели в деревянных рамах. ПВХ профили полностью герметичны, естественная вентиляция в них не предусмотрена. Именно поэтому в домах «Девелопмент-Юг» все окна оснащают специальными клапанами. За счет грамотно организованного вентилирования становится возможным создание в помещении комфортного микроклимата.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Часто в новых домах шумоизоляция оставляет желать лучшего. Инженеры корпорации «Девелопмент-Юг» предусмотрели 7 уровней защиты от шума, чтобы строго выполнить требования ГОСТа.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Экогород «Погода» располагается в микрорайоне «Ива». Это живописное место на небольшой возвышенности. С одной стороны она примыкает к микрорайону Садовому, с другой — окружена зеленым массивом. Эксперты отмечают высокий экостатус этой территории. По результатам замеров уровень шума и загрязнения воздуха составляет здесь всего 1,5–50% от предельно допустимых. Это отличные показатели, которые гарантируют тишину и чистый воздух. При этом поездка в центр Перми занимает обычно не более 17 минут.

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